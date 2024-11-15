Кабмін затвердив порядок виплати «тисячі від Зеленського»

Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації проєкту, який передбачає виплату кожному українцю по 1000 гривень на виконання ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити", - написав Шмигаль.

Він зауважив, що програма стосуватиметься не лише дорослих, але й дітей, тому уряд визначив, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.

За словами Шмигаля, кошти можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, а також перерахувати на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерських фондів.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення - по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому випадку на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.