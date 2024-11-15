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Аудит показав невеликий відсоток порушень серед отримувачів грантів для бізнесу
12:26 15.11.2024 |
Державна служба зайнятості провела аудит 14,5 тис виданих мікрогрантів за програмою "Власна справа", з яких за недотримання вимог договору підлягають поверненню менш як 1%.
Про це повідомили в Державній службі зайнятості на запит Укрінформу.
Найчастіше причинами порушень з боку отримувачів грантів є невиконання обов'язкової умови щодо створення робочих місць та працевлаштування на них працівників, а також використання коштів мікрогранту не за цільовим призначенням, яке було передбачено в бізнес-плані.
Моніторинг та контроль за виконанням умов договору мікрогранту здійснюють регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача мікрогранта.
Такий контроль здійснюється протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного виконання обов'язкової умови договору мікрогранту.
У разі невиконання обов'язкової умови договору мікрогранту про створення робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувач має повернути суму мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду.
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