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«Відбувся відкат. Точніше – обвал». Глава УДП розказав про стан перевезень Дунаєм
11:50 15.11.2024 |
Виконуючий обов'язки генерального директора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) Дмитро Москаленко констатує обвал ринку перевезень з України по Дунаю після відкриття Українського морського коридору. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.
"Коли відкрився морський коридор через порти Одеси, відбувся відкат. А точніше -обвал ринку перевезень з України по Дунаю на Констанцу. Фактично ситуація в регіоні повернулася до довоєнного стану", - зазначив Дмитро Москаленко.
Серед інших факторів скорочення перевезень вантажів Дунаєм керівник УДП назвав зниження попиту на українську залізорудну сировину на металургійних підприємствах Центральної та Східної Європи. А також - високу конкуренцію з боку європейських перевізників.
У 2022-2023 роках водні підприємства Придунав'я на тлі блокади українських морських портів переробляли рекордні обсяги вантажів. Зокрема, у 2022-2023 роках флот УДП перевіз по 1,8 млн тонн. При цьому у 2021 році - 1,37 млн тонн.
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