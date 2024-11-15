«Відбувся відкат. Точніше – обвал». Глава УДП розказав про стан перевезень Дунаєм

Виконуючий обов'язки генерального директора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) Дмитро Москаленко констатує обвал ринку перевезень з України по Дунаю після відкриття Українського морського коридору. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"Коли відкрився морський коридор через порти Одеси, відбувся відкат. А точніше -обвал ринку перевезень з України по Дунаю на Констанцу. Фактично ситуація в регіоні повернулася до довоєнного стану", - зазначив Дмитро Москаленко.

Серед інших факторів скорочення перевезень вантажів Дунаєм керівник УДП назвав зниження попиту на українську залізорудну сировину на металургійних підприємствах Центральної та Східної Європи. А також - високу конкуренцію з боку європейських перевізників.

У 2022-2023 роках водні підприємства Придунав'я на тлі блокади українських морських портів переробляли рекордні обсяги вантажів. Зокрема, у 2022-2023 роках флот УДП перевіз по 1,8 млн тонн. При цьому у 2021 році - 1,37 млн тонн.