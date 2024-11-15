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АНАЛІТИКА

Заступник держсекретаря США Річард Верма прибув до Києва

 

Виконувач обов'язків спеціального представника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма прибув у п'ятницю, 15 листопада, до Києва, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати Річарда Верму знову в Києві. Економічне відновлення України відчиняє двері для американського бізнесу для інвестицій у майбутнє України та в партнерство в обороні, технологіях й інших галузях, які принесуть користь обом нашим країнам", - написала вона в соцмережі Х.

З вересня 2024 року замість Пенні Пріцкер спеціальним представником США з економічного відновлення України став Річард Верма.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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