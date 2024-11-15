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АНАЛІТИКА

«Медичні закупівлі» придбають ліків на 1,8 мільярда на зекономлені на попередніх закупівлях кошти

10:45 15.11.2024 |

Економіка

 

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) оголосило додаткові закупівлі ліків та медичних виробів загальною очікуваною вартістю понад 1,81 млрд грн.

Додаткові препарати придбають за кошти, зекономлені завдяки зниженню ціни на попередніх закупівлях, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 13 листопада МЗУ вже оголосили закупівлі на 1,53 млрд грн, що становить 84,5% від очікуваної суми.

Загалом додаткові закупівлі оголосять за такими напрямами:

* доросла онкологія,
* дитяча онкологія,
* серцево-судинні захворювання,
* доросла гемофілія,
* дитяча гемофілія,
* гепатити,
* муковісцидоз,
* донорство.

Це ліки та медичні вироби для лікування від раку, гемофілії, муковісцидозу, гепатитів В та С, серцево-судинних хвороб, а також медвироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів тощо.

"Додаткові закупівлі стали можливими завдяки заощадженим МЗУ коштам, які були акумульовані шляхом ефективної роботи з ринком та високого рівня конкурентності", - зауважили у МОЗ.

У міністерстві нагадали, що у 2023 році МЗУ заощадили 2,5 млрд грн завдяки ефективній роботі з ринком та високому рівню конкурентності під час закупівель, з них на 1,64 млрд грн придбали ліки, медвироби та обладнання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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