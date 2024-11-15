Податківці почали масово надсилати «листи щастя» українським моделям з OnlyFans, – Forbes

Українські моделі сервісу з контентом для дорослих OnlyFans почали масово отримувати листи від Державної податкової служби з вимогою сплатити податки з отриманих на цій платформі доходів.

Своєю чергою моделі побоюються кримінального переслідування, адже за виробництво порнографічного контенту в Україні передбачене кримінальне покарання, і планують виїздити за кордон, пише українська редакцій Forbes.

"Знаю про тисячі листів, які ДПС розіслала моделям. Через страх отримати кримінал, деякі хочуть тікати з країни", - розповіла виданню авторка OnlyFans Марія, посилаючись на обговорення в профільному чаті моделей OnlyFans. Вона заробляє на сервісі до $1500 на місяць і теж отримала лист від ДПС.

Опитані виданням моделі вказують на абсурдність ситуації, адже за виробництво контенту для дорослих їх потенційно можуть посадити за ґрати.

Як повідомлялося, на початку вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу")повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він не розкрив загальну суму доходів українців на цій платформі, але наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

OnlyFans був заснований у 2016 році британським підприємцем Тімом Стоклі. Через два роки платформу придбав Леонід Радвінський, ветеран індустрії розваг для дорослих та інтернет-підприємець, який володів сайтом вебкамер для дорослих MyFreeCams.

Радвінський народився в Одесі, наразі живе у Флориді. Бізнесмен майже ніколи не дає інтерв'ю, а на його особистому вебсайті його описують як "досвідченого архітектора компанії, інвестора-янгола, філантропа та прихильника програмного забезпечення з відкритим кодом".