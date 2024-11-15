Експорт IT-послуг скоротився у вересні-2024 до вересня-2023 на 0,4% - НБУ

Український експорт комп'ютерних послуг знизився у вересні 2024 року на 0,4% до вересня минулого року - до $519 млн, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Водночас щодо серпня цього року експорт IT-послуг у вересні зріс на 2,4%, з $507 млн.

Загалом від початку поточного року експорт IT-послуг становив $4,78 млрд, що на 4,9% менше порівняно із січнем-вереснем 2023 року.