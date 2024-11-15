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АНАЛІТИКА

Зведений платіжний баланс України у вересні зведено з дефіцитом $2,8 млрд - НБУ

09:18 15.11.2024 |

Економіка

 

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2024 року становив $2,8 млрд (приблизно 1,6% прогнозованого ВВП на 2024 рік), порівняно з профіцитом $0,3 млрд у вересні 2023 року і $4,9 млрд у серпні цього року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу без урахування грантів і реінвестованих доходів за підсумками вересня 2024 року становив $2,4 млрд порівняно з $2,3 млрд місяцем раніше і $1,8 млрд у вересні 2023 року.

"Розширення дефіциту поточного рахунку пов'язане зі значно меншими обсягами грантової допомоги від міжнародних партнерів і розширенням дефіциту первинних доходів (на тлі скорочення оплати праці зросли виплати з інвестицій)", - пояснив регулятор.

Загалом за січень-вересень цього року дефіцит поточного рахунку розширився на $4,9 млрд порівняно з попереднім роком - до $11 млрд, а без урахування реінвестованих доходів і грантів від партнерів зріс до $15,2 млрд із $12,7 млрд минулого року.

За даними центробанку, від'ємне сальдо торгівлі товарами та послугами звузилося з вересня 2023 року: $0,5 млрд проти $0,7 млрд, відповідно, завдяки вищим темпам зростання експорту, ніж імпорту. Зокрема, експорт товарів у вересні-2024 збільшився на 16,2% до вересня-2023 і на 5,6% до серпня поточного року - до $3 млрд, тоді як імпорт збільшився до вересня минулого року на 3%, а до серпня 2024 року на 0,4% - до $5,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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