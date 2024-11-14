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Уряд планує зберегти реверсну дотацію в бюджетах прифронтових регіонів
13:13 14.11.2024 |
У проєкті бюджету на 2025 рік збережено реверсну дотацію в бюджетах регіонів, які знаходяться близько до лінії зіткнення.
Про це в Телеграмі повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Укрінформ.
«На нараді під головуванням Президента України, разом з представниками уряду, Верховної Ради обговорили основні показники проєкту державного бюджету на 2025 рік. Прийнято рішення зберегти реверсну дотацію в бюджетах прифронтових громад», - йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 2025 рік, яким передбачив перерозподілити 14,9 млрд грн реверсної дотації для того, щоб підтримати саме деокуповані й прифронтові громади.
Окрім того, держава додатково виділяє 37,5 млрд грн для громад, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії.
Такі рішення віцепрем'єр-міністр назвав справедливими та необхідними для людей, які зараз забезпечують життєдіяльність в найважчих умовах війни.
«Окремо висловлюю позицію Міністерства розвитку громад та територій, що 64% ПДФО мають зберігатися в громадах. Це також важливо для підтримки спроможності людей на місцях», - додав Кулеба.
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