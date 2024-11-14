Проєкт держбюджету-2025 повертає Держфонд регіонального розвитку обсягом 1 млрд грн - депутат

Проєкт державного бюджету на наступний рік, внесений урядом на друге читання, передбачає фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у розмірі 1 млрд грн, повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Віталій Безгін (фракція "Слуга народу").

"ДФРР повертається. Проєкт бюджету-2025 до другого читання передбачає повернення фонду. Тестово в обсязі 1 млрд грн", - повідомив Безгін у фейсбуці в середу ввечері.

Він наголосив, що це спільна позиція, правки та адвокація Міністерства розвитку громад і територій, профільного комітету парламенту, першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

"Наступним кроком будуть відповідні зміни до Бюджетного кодексу, щоб повернути фонду статус інструменту", - зазначив народний депутат.