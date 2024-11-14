В Україні не запускатимуть економічне бронювання через «негативну реакцію суспільства»

Нардеп Богдан Кицак каже, що в Україні не запускатимуть економічне бронювання від мобілізації, оскільки реакція суспільства на цю пропозицію була дуже негативною.

«Даний інструмент викликає величезний негатив серед українського суспільства. Є дуже багато інших тем, які викликають соціальне невдоволення, зокрема і «бусифікація». Потрібно забезпечувати єдність та національну підтримку серед суспільства, коли у нас на фронті відбувається складна ситуація. Тому на основі таких моментів було прийнято рішення не вводити модель, і ця тема зникла з інформаційного простору», - сказав Кицак в ефірі телеканалу «Новини.LIVE» (через sud.ua).

Водночас депутат наголосив, що Україна зможе «спокійно пройти 2025 рік» завдяки міжнародній підтримці - нібито вже існує домовленість із партнерами щодо зовнішніх запозичень у розмірі $39 млрд.

«Ця сума фактично вже домовлена з різними міжнародними партнерами або інституціями, що дасть нам можливість пройти спокійно 2025 рік. Ведеться робота щодо збільшення суми, зокрема для виробництва української зброї. Застосовується так звана "данська модель", коли міжнародні партнери фінансують виробництво української зброї, яка йде на фронт», - додав нардеп.

Раніше прем'єр Шмигаль заявляв, що військові з передової «не оцінили» модель економічного бронювання, тож уряд працює над її удосконаленням. Зеленський тим часом говорив, що «справедливих пропозицій» щодо економічного бронювання він ще не бачив.