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Мінфін України розраховує отримати $400 млн за програмою SURGE Світового банку до кінця 2024 р.

23:47 13.11.2024 |

Економіка

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом у середу підписали фінансові Угоди за новим системним проєктом "Підтримка відновлення шляхом розумного фіскального управління" (SURGE).

"Запланований загальний обсяг фінансування за проєктом - $750 млн. Очікується, що Україна вже до кінця 2024 року виконає заходи, передбачені Угодою про позику з МБРР, і отримає кошти в сумі $400 млн", - повідомляє Мінфін у пресрелізі на своєму сайті.

Уточнюється, що підписано угоду про позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), підтримуваної урядом Японії, а також кредитну угоду обсягом $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду банку.

"Реалізація проєкту SURGE допоможе уряду України поліпшити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним і прозорим. Це важливий крок для подальшого забезпечення потреб відновлення України", - зазначив Марченко.

Крім того, сторони підписали грантову угоду за інвестиційним компонентом "Зміцнення спроможності уряду щодо впровадження фіскальної реформи" (STRONG) у розмірі $10 млн від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Метою STRONG є підтримка ефективного впровадження інституційних реформ у межах SURGE.

Реалізація SURGE здійснюватиметься з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив'язкою до результатів" (Program-for-results). Серед інших цілей проєкту покращення фіскального управління на місцевому рівні, удосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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