Кабмін пропонує розширити повноваження БЕБ - законопроєкт

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ)", тим самим запропонувавши парламенту розширити повноваження Бюро.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, відповідний проєкт закону №12200 зареєстровано 13 листопада цього року.

У пояснювальній записці до законопроєкту уточнюється, що він спрямований на забезпечення комплексного правового врегулювання діяльності БЕБ.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, законопроєктом пропонується надати право посадовим особам підрозділу дізнання або уповноваженим особам іншого підрозділу БЕБ, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, звертатися із запитом до державних спеціалізованих установ щодо отримання висновку спеціаліста під час з'ясування обставин вчинення кримінального проступку.

Крім того, законопроєктом пропонується передбачити розкриття страховиком на письмову вимогу БЕБ інформації, що становить таємницю страхування, у разі початку кримінального провадження щодо фізичної особи або посадових осіб юридичної особи, а також доповнити повноваження військово-цивільних і військових адміністрацій повноваженнями щодо сприяння діяльності БЕБ.

Мельничук додав, що проєкт закону передбачає надання права тимчасовій слідчій комісії ВРУ залучати до участі в розслідуванні працівників БЕБ.

Очікується, що реалізація акта забезпечить удосконалення правового регулювання діяльності БЕБ та узгодження положень національного законодавства у зв'язку з набранням чинності законом України "Про Бюро економічної безпеки України".

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 червня 239 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів ухвалила закон (№10439) про перезавантаження Бюро.

Він передбачає відбір нового керівника на конкурсі за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.