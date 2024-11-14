Україна та Норвегія підписали ще одну угоду про співпрацю в оборонній сфері

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України й Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) підписали угоду про співпрацю.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Угода відкриває, зокрема, нові можливості для обміну інформацією про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій.

Глава Міноборони поінформував, що у Києві та в Осло вже створені робочі групи, у межах яких експерти норвезької агенції допомагають навчати українських фахівців за різними напрямами.

«Переконаний, що поглиблення співпраці з партнерами з НАТО підвищить ефективність планування та постачання озброєння, що критично важливо для відбиття російської агресії», - зазначив Умєров.

Він подякував норвезьким колегам за підтримку й готовність ділитися досвідом.

«Разом ми зміцнюємо оборонні можливості України та безпеку всієї Європи», - наголосив міністр.