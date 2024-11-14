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Україна та Норвегія підписали ще одну угоду про співпрацю в оборонній сфері
23:33 13.11.2024 |
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України й Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) підписали угоду про співпрацю.
Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Угода відкриває, зокрема, нові можливості для обміну інформацією про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій.
Глава Міноборони поінформував, що у Києві та в Осло вже створені робочі групи, у межах яких експерти норвезької агенції допомагають навчати українських фахівців за різними напрямами.
«Переконаний, що поглиблення співпраці з партнерами з НАТО підвищить ефективність планування та постачання озброєння, що критично важливо для відбиття російської агресії», - зазначив Умєров.
Він подякував норвезьким колегам за підтримку й готовність ділитися досвідом.
«Разом ми зміцнюємо оборонні можливості України та безпеку всієї Європи», - наголосив міністр.
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