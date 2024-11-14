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АНАЛІТИКА

Працюють 53% повнолітніх українців, 32% змінили роботу після 2022 року – соцопитування

23:26 13.11.2024 |

Економіка, Україна

 

Понад половина українців (53%) працюють нині, 4% не працюють і не працювали до війни, а 7% втратили роботу з початком повномашстабного вторгнення і зараз не працюють, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічні дослідження (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 27 вересня по 1 жовтня.

Третина респондентів (34%) заявили, що не працюють, оскільки є студентами, пенсіонерами, домогосподарками, людьми з інвалідністю, перебувають у декретній відпустці.

У віковій категорії 18-35 років працюючих 66%, 36-50 років - 72%, старше 50 років - 33%. Найбільше тих, хто втратив роботу внаслідок війни у ​​віковій категорії 36-50 років (10%), у регіональному розрізі - на сході України (12%).

68% опитаних з числа працюючих повідомили, що працюють у тій самій компанії чи організації, що й до повномасштабного вторгнення РФ. Найменше таких на сході України (55%) та у віковій категорії молодше 36 років (53%). Інші 32% змінили місце роботи після 24 лютого 2022 року: 15% за власним рішенням, 13% тому що втратили роботу через війну і 4% через причини, відмінні від війни.

16% опитаних планують шукати нову роботу, 4% - відкривати новий бізнес. 78% не збираються цього робити.

Опитування проводилося серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів (CATI). Дані опитування зважені за регіональними (область і тип населеного пункту, крім Вінницької, Волинської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, де використовували тільки область проживання) і віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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