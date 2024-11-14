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У наступному році дотації місцевим громадам планують збільшити на 31% - Мінфін

23:08 13.11.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів передав на розгляд Верховної Ради підготовлений до другого читанням проєкт державного бюджету-2025, який передбачає збільшення фінансової підтримки місцевого самоврядування на 31%.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

Зазначається, що ресурс загального фонду місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком - з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.

Додатково у бюджеті заплановано 4 млрд грн на компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій житло, а також 1 млрд грн на фінансування Державного фонду регіонального розвитку в межах управління публічними інвестиціями.
 

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