У наступному році дотації місцевим громадам планують збільшити на 31% - Мінфін

"Я хотів - я запитав його думки, і він мені їх виклав. Крім того, ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми перебуваємо і що він думає. І він мені їх виклав, він був дуже люб'язний", - розповів Трамп.