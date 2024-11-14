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Україна збільшила збори «податку на Google». Додалося сім платників за квартал
23:02 13.11.2024 |
Компанії-нерезиденти, які надають українцям цифрові послуги, задекларували зобов'язань зі сплати ПДВ ("податок на Google") на 3,1 млрд грн (32,5 млн євро та $38,7 млн) за третій квартал 2024 року, що на 7% більше, ніж за попередні три місяці. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
У третьому кварталі залучено до оподаткування сім нових платників, зокрема компанії Zoho Corp (реалізація програмного забезпечення для ведення бізнесу), Notion Labs (оригінальна продукція для андроїдів), FX Replay (спеціальне програмне забезпечення).
Загалом "податок на Google" в Україні платять 123 компанії-нерезиденти.
Як зазначає Гетманцев, значно збільшилися задекларовані до сплати суми від компаній, які стали платникам відносно недавно: Upwork, Sony, Etsy - 300 млн грн.
Також значно збільшилися нарахування від Uber, Uklon та Bolt - 89,4 млн грн (20 млн грн у другому кварталі).
Сервіси індустрії розваг для дорослих - OnlyFans та PornHub - сплатили у 2024 році 58,4 млн грн ПДВ.
Лідерами декларування ПДВ із цифрових послуг залишаються Google, Apple, Meta, Valve - понад 2,2 млрд грн у третьому кварталі.
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