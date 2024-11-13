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АНАЛІТИКА

Держава заощадила понад 1 мільярд завдяки закупівлям через Prozorro Market

13:37 13.11.2024 |

Економіка

 

У 2023-2024 роках за допомогою Prozorro Market державним замовникам вдалося придбати продукти для шкіл, лікарень та інших держструктур на понад 5,5 млрд грн, при цьому заощадивши понад 1 млрд грн.

Про це заявила перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, повідомили у Мінекономіки.

"Prozorro Market став основним інструментом, який дозволяє школам швидко та ефективно закуповувати продукти, адже скорочує терміни закупівель до 9 днів і позбавляє необхідності готувати тендерну документацію. Сьогодні на платформі працюють 3,5 тисячі закупівельників та 3 тисячі постачальників, і тому ефективність електронних закупівель очевидна", - розповіла Свириденко.

Для того, щоб кількість виробників на ринку збільшувалась, уряд запустив низку програм, такі як: "Доступні кредити 5-7-9", гранти для переробних підприємств, "Власна справа", гранти для ветеранів та їхніх родин тощо.

"За всіма програмами виробництво продуктів чи надання послуг із кейтерингу входить у топ-3 категорій. Сьогодні 32% переможців грантової програми з переробки - це бізнеси, що займаються виробництвом продуктів, зокрема консервуванням овочів, випуском молочних, м'ясних і хлібобулочних виробів. Ми закликаємо виробників подавати заявки на держпідтримку", - наголосила оцільниця відомства.

За матеріалами: Економічна правда
 

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