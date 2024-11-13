Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США

Україна отримала грант від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд, інформує Міністерство фінансів України.

Залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Ці кошти було перераховано до Держбюджету України через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула $28,2 млрд. Це - найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби. Вдячний керівництву та платникам податків Сполучених Штатів за цю вкрай необхідну в умовах повномасштабної війни допомогу", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі $7,8 млрд, із яких вже мобілізовано $5,2 млрд.

Тепер міжнародне пряме фінансування бюджету з початку повномасштабної війни перевищило $100 млрд, додав у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.