У бюджетному комітеті Ради назвали джерело коштів на виплату «тисячі від Зеленського»

На анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня цього року витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла в інтерв'ю українській редакції Forbes.

Вона нагадала, що на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн невикористаних минулого року коштів у спецфонд держбюджету. Їх мали спрямувати на фінансування програм Мінекономіки на підтримку бізнесу цього року.

Однак з цієї суми невикористаними залишилися 9,3 млрд грн, пояснила Підласа. За її словами, саме за рахунок цих коштів покриватимуть виплату "тисячі від Зеленського" до кінця року.

Як повідомлялося, раніше Кабмін планував перенести використання цих коштів на 2025 рік.

Згідно із текстом законопроєкту №12000 "Про державний бюджет України на 2025 рік" до першого читання, статтею 38 пропонувалося дозволити Кабміну спрямувати залишок коштів, перерахованих Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та не використаних у 2024 році, на такі цілі:

* часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

* державне стимулювання створення індустріальних парків;

* забезпечення держпідтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями;

* компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення;

* підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Йдеться про кошти в обсязі 10 мільярдів гривень, які Фонд соцстрахування мав перерахувати до спецфонду держбюджету 2024 році. Яка частина цих коштів була використана, не уточнювалося. У затвердженому до розгляду у другому читанні тексту законопроєкту ця норма залишилася, але вочевидь, внаслідок виплати "тисячі від Зеленського", сума залишку буде меншою.

Крім того, згідно із законопроєктом про держбюджет на 2025 рік, Фонд соцстрахування має перерахувати до спецфонду держбюджету не менше 95% залишку коштів станом на кінець 2024 року, отриманих від сплати єдиного внеску громадянами. Нагадаємо, що 97,25% сплаченого ЄСВ спрямовують до Пенсійного фонду, решта 2,75% - до Фонду соцстрахування. Куди спрямують ці кошти, наразі невідомо.