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АНАЛІТИКА

Україна готує до перезапуску концесійні проєкти в портах

23:16 12.11.2024 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України активно працює над запуском нових концесійних ініціатив у портах, а також планує відновлення призупинених проєктів. Про це повідомив Тимур Ткаченко, заступник міністра інфраструктури, після зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

У межах співпраці з IFC здійснюється оновлення графіків реалізації проєктів, щоб визначити найкращі терміни для оголошення концесійних конкурсів.

Ткаченко зазначив, що триває підготовка до перезапуску проєктів у портах "Ольвія" та "Херсон". Паралельно проводиться робота щодо ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) з метою зміцнення позицій компанії на ринку дунайських перевезень і забезпечення експорту зернових, особливо в умовах можливих обмежень доступу до глибоководних портів.

Також Україна планує розширити партнерство з IFC та іншими міжнародними організаціями для розвитку інфраструктурних проєктів у транспортному секторі. За словами Ткаченка, ключовими пріоритетами залишаються залучення інвестицій у порти, модернізація флоту та залучення приватного капіталу для відновлення та розвитку інфраструктури.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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