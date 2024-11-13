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Україна готує до перезапуску концесійні проєкти в портах
23:16 12.11.2024 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України активно працює над запуском нових концесійних ініціатив у портах, а також планує відновлення призупинених проєктів. Про це повідомив Тимур Ткаченко, заступник міністра інфраструктури, після зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC).
У межах співпраці з IFC здійснюється оновлення графіків реалізації проєктів, щоб визначити найкращі терміни для оголошення концесійних конкурсів.
Ткаченко зазначив, що триває підготовка до перезапуску проєктів у портах "Ольвія" та "Херсон". Паралельно проводиться робота щодо ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) з метою зміцнення позицій компанії на ринку дунайських перевезень і забезпечення експорту зернових, особливо в умовах можливих обмежень доступу до глибоководних портів.
Також Україна планує розширити партнерство з IFC та іншими міжнародними організаціями для розвитку інфраструктурних проєктів у транспортному секторі. За словами Ткаченка, ключовими пріоритетами залишаються залучення інвестицій у порти, модернізація флоту та залучення приватного капіталу для відновлення та розвитку інфраструктури.
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