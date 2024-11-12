Уряд ухвалив постанову щодо запровадження прозорого механізму переведення для воїнів між частинами ЗСУ - Зеленський

Уряд ухвалив постанову щодо реального та прозорого переведення воїнів між частинами ЗСУ, переведення працюватимуть через застосунок "Армія+", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Переведення воїнів в армії мають бути розблоковані. Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, механізм переведення воїнів розробляли у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та Збройних сил України. Зеленський додав, що домовленості було досягнуто на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні.

"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження - зрозуміле рішення", - пояснив президент.

Дієвість затвердженого механізму має проконтролювати Міністерство оборони України. Технічна готовність старту - 15 листопада.

"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого - представниками громадських організацій", - зазначив Зеленський.