Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд ухвалив постанову щодо запровадження прозорого механізму переведення для воїнів між частинами ЗСУ - Зеленський

17:59 12.11.2024 |

Економіка

 

Уряд ухвалив постанову щодо реального та прозорого переведення воїнів між частинами ЗСУ, переведення працюватимуть через застосунок "Армія+", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Переведення воїнів в армії мають бути розблоковані. Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За словами президента, механізм переведення воїнів розробляли у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та Збройних сил України. Зеленський додав, що домовленості було досягнуто на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні.

"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження - зрозуміле рішення", - пояснив президент.

Дієвість затвердженого механізму має проконтролювати Міністерство оборони України. Технічна готовність старту - 15 листопада.

"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого - представниками громадських організацій", - зазначив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3763
  0,0782
 0,19
EUR
 1
 43,9416
  0,0533
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0340  0,05 0,12 41,6572  0,04 0,09
EUR 43,9480  0,12 0,27 44,7168  0,25 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,13 0,30 41,3947  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес