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АНАЛІТИКА

Вантажообіг морських портів у жовтні досяг 8 млн тонн

17:56 12.11.2024 |

Економіка

 

Українські порти в жовтні обробили 8 млн тонн вантажів - з яких 6,8 млн тонн, або 85% перевалено через "морський коридор", повідомило Державне підприємство (ДП) "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) у вівторок.

Показник роботи портів у жовтні на 11,5% перевищує показник вересня, коли було перевалено 7,178 млн тонн вантажів, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.

Більше половини в обсязі перевалених портами вантажів за жовтень - аграрні. На них припадало 5 млн тонн, що майже в 3,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, уточнили в АМПУ.

На зернові вантажі припадало більше половини обсягу вантажів, перевалених у жовтні через "морський коридор" - 4,5 млн тонн із 6,8 млн тонн. Обсяг перевалки рудних вантажів досяг 1,4 млн тонн, що майже вдвічі більше, ніж у жовтні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що в січні-жовтні 2024 року збільшили обробку вантажів на 78,1% порівняно з аналогічним показником 2023 року - до 82,1 млн тонн із 46,1 млн тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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