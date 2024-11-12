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Вантажообіг морських портів у жовтні досяг 8 млн тонн
17:56 12.11.2024 |
Українські порти в жовтні обробили 8 млн тонн вантажів - з яких 6,8 млн тонн, або 85% перевалено через "морський коридор", повідомило Державне підприємство (ДП) "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) у вівторок.
Показник роботи портів у жовтні на 11,5% перевищує показник вересня, коли було перевалено 7,178 млн тонн вантажів, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.
Більше половини в обсязі перевалених портами вантажів за жовтень - аграрні. На них припадало 5 млн тонн, що майже в 3,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року, уточнили в АМПУ.
На зернові вантажі припадало більше половини обсягу вантажів, перевалених у жовтні через "морський коридор" - 4,5 млн тонн із 6,8 млн тонн. Обсяг перевалки рудних вантажів досяг 1,4 млн тонн, що майже вдвічі більше, ніж у жовтні 2023 року.
Раніше повідомлялося, що в січні-жовтні 2024 року збільшили обробку вантажів на 78,1% порівняно з аналогічним показником 2023 року - до 82,1 млн тонн із 46,1 млн тонн.
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