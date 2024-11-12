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АНАЛІТИКА

Регіони закупили вже 400 із 500 запланованих шкільних автобусів - Шмигаль

17:42 12.11.2024 |

Економіка

 

Регіони закупили вже 400 із 500 запланованих шкільних автобусів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Планомірно реалізуємо комплексну політику "Школа офлайн" для максимального залучення дітей до очного навчання. 7,5 млрд грн виділено для побудови укриттів на прифронтових і прикордонних територіях. Це дасть змогу 100 тисячам учнів повернутися до класів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр також нагадав, що 1,2 млрд грн спрямовано на закупівлю шкільних автобусів, і з понад 500 запланованих понад 400 уже закуплено.

Крім того, понад 240 тис. девайсів надано школам для дітей та вчителів.

"2 млрд грн передбачено на харчування дітей початкових класів, а 1,5 млрд грн - на модернізацію шкільних харчоблоків", - додав він.

Серед іншого, Шмигаль нагадав, що уряд для освітян із нового року передбачив щомісячну доплату в 1 тис. грн, яка потім зросте до 2 тис. грн. із 1 вересня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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