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В ICU прогнозують різке сповільнення інфляції, але тільки з другого кварталу
17:17 12.11.2024 |
Споживчі ціни зросли в жовтні на 1,8% м/м, а в річному вимірі зростання становило 9,7%. Зниження інфляції відбудеться у другому кварталі 2025 року. Про це йдеться у звіті фінансової групи ICU.
За словами аналітиків, прискорення інфляції пояснюється зростанням цін на продукти харчування: вони піднялися на 3,3% за місяць та на 10,9% за рік.
Тож продукти харчування забезпечили майже три чверті загального місячного зростання цін у жовтні. Проте, за винятком темпів зростання цін на продукти харчування та тарифів на комунальні послуги, які значно збільшилися з червня, темпи зростання цін на інші складові споживчого кошика вже кілька місяців залишаються практично сталими, і зараз немає ознак того, що вони виходять з-під контролю.
З позитивних новин - подальше сповільнення цін на транспортні послуги (до 5,7% р/р порівняно з 6.7% у вересні) завдяки сприятливим тенденціям на світові ціни на нафту.
Ціни на одяг та взуття залишаються приблизно на 5% нижчими за минулорічні, що свідчить про низький попит на цю складову споживчого кошика.
За оцінками аналітиків, ключовим чинником різкого прискорення інфляції в останні місяці залишається низький цьогорічний урожай через несприятливі погодні умови. Послаблення курсу гривні протягом минулого року та дефіцит на ринку праці також зробили свій внесок у зростання цін, проте їхня роль значно менша, ніж роль чинника низького врожаю.
"Ми очікуємо, що зростання цін на продукти харчування значно сповільниться в наступні місяці і, дуже ймовірно, спостерігатиметься різке сповільнення інфляції з другого кварталу 2025 року", - зазначив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.
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