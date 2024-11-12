В ICU прогнозують різке сповільнення інфляції, але тільки з другого кварталу

Споживчі ціни зросли в жовтні на 1,8% м/м, а в річному вимірі зростання становило 9,7%. Зниження інфляції відбудеться у другому кварталі 2025 року. Про це йдеться у звіті фінансової групи ICU.

За словами аналітиків, прискорення інфляції пояснюється зростанням цін на продукти харчування: вони піднялися на 3,3% за місяць та на 10,9% за рік.

Тож продукти харчування забезпечили майже три чверті загального місячного зростання цін у жовтні. Проте, за винятком темпів зростання цін на продукти харчування та тарифів на комунальні послуги, які значно збільшилися з червня, темпи зростання цін на інші складові споживчого кошика вже кілька місяців залишаються практично сталими, і зараз немає ознак того, що вони виходять з-під контролю.

З позитивних новин - подальше сповільнення цін на транспортні послуги (до 5,7% р/р порівняно з 6.7% у вересні) завдяки сприятливим тенденціям на світові ціни на нафту.

Ціни на одяг та взуття залишаються приблизно на 5% нижчими за минулорічні, що свідчить про низький попит на цю складову споживчого кошика.

За оцінками аналітиків, ключовим чинником різкого прискорення інфляції в останні місяці залишається низький цьогорічний урожай через несприятливі погодні умови. Послаблення курсу гривні протягом минулого року та дефіцит на ринку праці також зробили свій внесок у зростання цін, проте їхня роль значно менша, ніж роль чинника низького врожаю.

"Ми очікуємо, що зростання цін на продукти харчування значно сповільниться в наступні місяці і, дуже ймовірно, спостерігатиметься різке сповільнення інфляції з другого кварталу 2025 року", - зазначив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.