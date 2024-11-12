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Україна створила п'ять СП з європейськими виробниками зброї, буде ще три
17:05 12.11.2024 |
Україна активно нарощує власне військове виробництво, створюючи нові спільні підприємства з провідними європейськими компаніями у сфері оборонної промисловості. Про це розказала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко в інтерв'ю Reuters, зазначивши, що загалом Україна вже уклала п'ять таких угод, а ще три перебувають на завершальній стадії.
Вона не повідомила подробиць про заплановані нові підприємства чи масштаби інвестицій.
Кілька великих європейських оборонних компаній, таких як Rheinmetall, BAE Systems, KNDS, Babcock та MyDefence, вже відкрили свої офіси в Україні та почали співпрацювати з українськими виробниками. Німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує сервісний центр в Україні спільно з приватним українським виробником зброї.
Частка оборонної промисловості в економіці України зросла з 0,3% у 2021 році до 1,8% у першому півріччі 2024 року.
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