Свириденко зустрілася з місією МВФ - говорили про «єОселю» і реформу ринку праці

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка розпочала роботу в Києві для шостого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Співпраця України та МВФ дуже важлива. Вона забезпечує макрофінансову стабільність, а також підтримує та розвиває приватний сектор. Ми прагнемо стимулювати економічне зростання та відновлення країни, створити умови для повернення українців з-за кордону, а також провести необхідні реформи на шляху України до ЄС. І експертиза місії МВФ допомагає нам знайти ефективні інструменти для вирішення цих завдань", - наголосила Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, модернізацію моделі фінансування програми "єОселя", яка вже допомогла понад 14 тис. українських родин покращити житлові умови. Сума виданих кредитів за програмою сягнула 22,8 млрд грн.

"У наступному році уряд планує продовжити фінансування програми "єОселя", щоб її можливостями могла скористатись більша кількість громадян, які потребують покращених житлових умов", - йдеться у повідомленні.

Обговорювалися також питання реформування ринку праці, створення стимулів для повернення українців із-за кордону та впровадження програм перенавчання й працевлаштування ветеранів.

За словами Свириденко, Україна успішно виконала 25 індикаторів плану, що дозволило отримати 12 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Очікується надходження ще 4 млрд євро за виконання індикаторів третього кварталу.

Як повідомлялося, до складу делегації МВФ увійшли керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, його заступники та інші високопосадовці Фонду.

Україна отримала 12 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Facility за прогрес у реалізації Плану України в січні - червні 2024 року.