Фінансові новини
- |
- 12.11.24
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко зустрілася з місією МВФ - говорили про «єОселю» і реформу ринку праці
16:47 12.11.2024 |
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка розпочала роботу в Києві для шостого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Співпраця України та МВФ дуже важлива. Вона забезпечує макрофінансову стабільність, а також підтримує та розвиває приватний сектор. Ми прагнемо стимулювати економічне зростання та відновлення країни, створити умови для повернення українців з-за кордону, а також провести необхідні реформи на шляху України до ЄС. І експертиза місії МВФ допомагає нам знайти ефективні інструменти для вирішення цих завдань", - наголосила Свириденко.
Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, модернізацію моделі фінансування програми "єОселя", яка вже допомогла понад 14 тис. українських родин покращити житлові умови. Сума виданих кредитів за програмою сягнула 22,8 млрд грн.
"У наступному році уряд планує продовжити фінансування програми "єОселя", щоб її можливостями могла скористатись більша кількість громадян, які потребують покращених житлових умов", - йдеться у повідомленні.
Обговорювалися також питання реформування ринку праці, створення стимулів для повернення українців із-за кордону та впровадження програм перенавчання й працевлаштування ветеранів.
За словами Свириденко, Україна успішно виконала 25 індикаторів плану, що дозволило отримати 12 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Очікується надходження ще 4 млрд євро за виконання індикаторів третього кварталу.
Як повідомлялося, до складу делегації МВФ увійшли керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, його заступники та інші високопосадовці Фонду.
Україна отримала 12 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Facility за прогрес у реалізації Плану України в січні - червні 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові матимуть детальні космічні знімки фронту: Міноборони підписало контракт з ICEYE
|Трамп обрав «яструбів» Марко Рубіо та Майка Волтца як держсекретаря та радника з нацбезпеки
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ICU прогнозують різке сповільнення інфляції, але тільки з другого кварталу
|Україна створила п'ять СП з європейськими виробниками зброї, буде ще три
|Свириденко зустрілася з місією МВФ - говорили про «єОселю» і реформу ринку праці
|У Києві побоюються ускладнення відносин з МВФ після приходу Трампа, - джерела
|Видобуток нафти країн ОПЕК+ у жовтні був на 150 тис. б/д нижчим за план із урахуванням обмежень і компенсацій
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $72,5 за барель
|Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту
Бізнес
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів
|Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів