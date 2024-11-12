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АНАЛІТИКА

Споживчі настрої українців погіршилися

13:47 12.11.2024 |

Економіка

Споживчі настрої українців погіршилися

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у жовтні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 3,8 пунктів та становить 68,8 п. Зменшились усі складові індикатора.

У жовтні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 68,8 п., що на 3,8 п. нижче за показник вересня.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 54,3 п., що на 1,5 п. нижче за рівень цього показника у вересні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 2,4 п. та становить 47,7 п.;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 0,6 п. та становить 61 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у жовтні зменшився на 5,3 п. та складає 78,5 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 77,3 п., що на 3,8 п. нижче за рівень цього показника у вересні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 10 п. та складає 60,6 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 2,1 п. порівняно з минулим місяцем та складає 97,6 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 6,9 п. та складає 127,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. та складає 190,7 п.. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 п. та складає 172,4 п.

«Продовжуємо спостерігати негативну динаміку Індексу споживчих настроїв. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, особливе зниження показує індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року. Поточне становище населення станом на зараз без значимих змін. Окрім цього, інфляційні та девальваційні очікування залишаються на рівні попереднього періоду.» - коментують аналітики Info Sapiens.

Споживчі настрої українців погіршилися
Ключові теги: прогноз
 

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