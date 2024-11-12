На УЕБ спостерігається зростання відсотка виконання договорів купівлі-продажу деревини

Одним з найважливіших компонентів біржової торгівлі є виконання договорів сторонами контракту. Ліцензована Українська енергетична біржа, яка проводить постійні, прозорі та конкурентні торги за напрямком «Необроблена деревина», надає велику увагу цьому фактору.



За даним напрямком на УЕБ діє моніторинг виконання договорів. Він містить супровід чинних контрактів, оперативне розв’язання спірних питань, консультації, контроль передачі реалізованої на торгах необробленої деревини покупцеві.

Також на електронному торговельному майданчику впроваджено аналітичний модуль, що показує інформацію стосовно виконання контрактів купівлі-продажу деревини.

За представленими даними станом на 11 листопада поточного року за результатами четвертої декади IV кварталу загальний рівень виконання договорів на УЕБ складає 46,6%. Це доволі гарний показник й спостерігається його зростання. Цьому сприяють такі фактори, як постійна робота біржі у цьому напрямку, відповідальне ставлення учасників торгів до своїх зобов’язань та вчасні та вдалі реформи запроваджені керівництвом лісової галузі.

До областей з найвищим рівнем виконання договорів входять: Вінницька область – 60%, Хмельницька область – 49%, Тернопільська область – 48%, Івано-Франківська область – 48%, Житомирська область – 47%.





Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП «Ліси України» – 963 720,143 м3, фактично відвантажено – 451 963,746 м3, що складає 46,9%. Комунальні лісгоспи продали 5 402,89 м3 ресурсу, фактично відвантажено 2 299,669 м3, або 42,6%. Інші продавці реалізували 11 406,865 м3 сировини, фактично відвантажено 2 924,742 м3, що складає 25,6%.

За інформацією представленою на модулі аналітики УЕБ в розрізі ДП «Ліси України», найбільше необробленої деревини реалізував Столичний лісовий офіс – 372 578,913 м3, фактично відвантажено 174 056,994 м3 або 46,7%. Поліський лісовий офіс продав 260 591,207 м3 ресурсу, фактично відвантажено 120 524,015 м3, що складає 46,3%. Подільський лісовий офіс реалізував 181 875,516 м3 сировини, фактично відвантажено 86 410,222 м3 або 47,5%. Карпатський лісовий офіс продав 137 115,5 м3 деревини, фактично відвантажено 66 064,189 м3, що складає 48,2%. Центральний лісовий офіс реалізував 11 559,007 м3 ресурсу, фактично відвантажено 4 908,326 м3 або 42,5%.





«Ми вдячні учасникам торгів за відповідальність щодо виконання договорів. Цей показник у понад 46% за результатами четвертої декади IV кварталу є доволі гарним. Треба наголосити, що тенденція у цьому напрямку позитивна. Тому, ми очікуємо, що по закінченню кварталу ми вийдемо на показник понад 90% виконання контрактів. Біржа, зі свого боку, буде цьому всіляко сприяти», – зазначив заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.