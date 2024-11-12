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Україна направить рекордні 55 мільярдів виробникам зброї у 2025 році
13:22 12.11.2024 |
Україна виділить понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки у 2025 році - це більше, ніж бюджет на ці потреби на 2024 рік.
Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін.
Із загальної суми 54,55 мільярда гривень спрямують на розвиток виробництва, впровадження нових технологій і збільшення потужностей оборонних підприємств, що на 3,5 мільярда гривень перевищує бюджет 2024 року, який становив близько 51 мільярда.
Крім того, уряд виділить 500 мільйонів гривень на підтримку програми доступних кредитів для оборонних підприємств.
Ця програма дозволяє виробникам отримувати кредити під 5% річних, решту відсоткової ставки компенсує держава.
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