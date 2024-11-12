Кабмін переніс на наступний рік після закінчення війни реалізацію постанови про збільшення зарплат учителям

Кабінет Міністрів України вкотре переніс реалізацію ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

Зокрема, згідно з постановою №1286 від 8 листопада, уряд зупинив із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан, дію постанови від 10 липня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти і науки".

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: з 1 січня 2025 року розміром 1,3 тис. грн. (1 тис. грн "на руки"); з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, - розміром 2,6 тис. грн. (2 тис. грн "на руки").

Зазначається, що розмір доплати педагогічному працівникові визначається пропорційно до обсягу навчального навантаження або обсягу педагогічної роботи, яку виконує працівник.

Як повідомлялося, 10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. Планувалося, що 2020 року зарплата педагога мала становити 2,5 прожиткового мінімуму, 2021 року - 3 мінімуми, 2022 року - 3,5 мінімуму, а із січня 2023 року - 4 прожиткові мінімуми. Пізніше у зв'язку з відсутністю коштів на реалізацію реформи в державному та місцевих бюджетах зазначену постанову було призупинено до 31 грудня 2020 року. Також її реалізацію переносили й у наступні роки.