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Переговори з МВФ щодо програми фінансування: Україна має виконати чотири структурні маяки
09:58 12.11.2024 |
Керівництво Міністерства фінансів, Національного банку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Метою є обговорення стану виконання Україною умов програми EFF та підготовка до шостого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.
До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:
* здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;
* оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;
* оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;
* розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах;
* розробити політику дивідендів;
* розробити стратегію приватизації.
"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зазначається, що місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.
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