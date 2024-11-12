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Переговори з МВФ щодо програми фінансування: Україна має виконати чотири структурні маяки

09:58 12.11.2024 |

Економіка

Переговори з МВФ щодо програми фінансування: Україна має виконати чотири структурні маяки

 

Керівництво Міністерства фінансів, Національного банку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Переговори з МВФ щодо програми фінансування: Україна має виконати чотири структурні маяки

 

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Метою є обговорення стану виконання Україною умов програми EFF та підготовка до шостого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Переговори з МВФ щодо програми фінансування: Україна має виконати чотири структурні маяки

 

До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:

* здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування;

* оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв;

* оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

* розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах;

* розробити політику дивідендів;

* розробити стратегію приватизації.

"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів Програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже у грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 1,1 млрд доларів США", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.
 

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