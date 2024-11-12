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АРМА управляє активами на ₴12 мільярдів
09:28 12.11.2024 |
Загальний портфель активів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та менеджменту активів (АРМА) складає 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн вкладено у військові облігації.
Про це повідомила голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума під час круглого столу на тему "Як повернути в Україну заблоковані російські гроші", передає кореспондент Укрінформу.
"Станом на 2024 рік загальний портфель АРМА вже складає 12 млрд грн, з них управління грошовими коштами - це 10 млрд грн, 8 з яких у військових облігаціях, тобто вони вже працюють на сили оборони", - зазначила Дума.
За її словами, січні - жовтні 2024 року АРМА отримало 2 млрд грн від управління арештованими активами та їх реалізації.
"Тільки дохід від ОВДП становить уже 700 млн грн до державного бюджету. У серпні ми закупили військові облігації на 31 млн доларів США, які за один місяць принесли дохід у 700 тисяч доларів. У вересні було придбано військові облігації на 6,5 млн євро", - розповіла Дума.
За словами голови АРМА, ставка за військовими облігаціями становить 18,5%, тоді як депозитна ставка в банках - 11,5%. При знятті арешту з активів АРМА повертає власнику кошти за ставкою 11,5%, а різниця у 7% залишається в державному бюджеті.
Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада 2024 року Кабінет міністрів погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купівлю облігацій на 2 млрд грн.
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