Як українці витрачають «Національний кешбек»: статистика Приватбанку

Клієнти Приватбанку активно використовують кошти "Національного кешбеку" для повсякденних витрат, зокрема для поповнення мобільного зв'язку, оплати комунальних послуг та інтернету. За даними банку, майже половина - 45,1% користувачів, які отримали кешбек від держави за купівлю українських товарів, витрачають ці кошти на поповнення рахунків мобільних операторів. Ще 35,5% клієнтів витрачають кешбек на оплату комуналки, 7,8% - на послуги інтернету, а понад 3% - на оплату медичних послуг.

Учасники програми кешбеку, які використовують спеціальну картку "Національний кешбек" Mastercard від Приватбанку, мають можливість отримувати додатковий кешбек 10% через програму лояльності «Привіт» у Приват24. Для цього потрібно підключити пропозицію «Привіт» у додатку, щоб банк автоматично нараховував кешбек за оплату комуналки, мобільного зв'язку, медичних послуг та транспорту.

На сьогодні понад 400 тисяч клієнтів Приватбанку вже отримали "Національний кешбек" на загальну суму 20,5 млн грн. Усі ці користувачі оформили цифрову картку "Національний кешбек" і підключили її до програми, що дозволяє отримувати не лише державний кешбек, але й додаткові бонуси від Приватбанку.

Оформлення картки відбувається швидко і безкоштовно через додаток Приват24. Щоб почати отримувати кешбек від держави та банк, потрібно після оформлення картки зайти в додаток Дія і вибрати цю картку для отримання виплат.