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В Україні хочуть створити Агентство з питань подолання наслідків агресії РФ

23:06 11.11.2024 |

Економіка, Україна

В Україні хочуть створити Агентство з питань подолання наслідків агресії РФ

 

В Україні планують створити Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації для формування консолідованої претензії щодо відшкодування збитків.

Про це повідомила колишня заступниця міністра оборони України (у 2021- 2023 роках) Ганна Маляр під час круглого столу на тему "Як повернути в Україну заблоковані російські гроші", передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми створимо агенцію з повернення коштів як центральний орган виконавчої влади з подвійним підпорядкуванням Верховній Раді і Кабміну, ця державна інституція зможе сформувати консолідовану претензію, об'єднавши всі види суб'єктів, які постраждали внаслідок агресії, і підрахує всю завдану шкоду", - зазначила Маляр.

За її словами, наразі в Україні є три категорії потерпілих: фізичні особи, юридичні особи і держава.

В Україні хочуть створити Агентство з питань подолання наслідків агресії РФ

 

«Агресія - це міжнародний злочин, і, відповідно до резолюції про агресію 1974 року, для її визнання достатньо самого факту. Тобто нам не потрібні рішення судів, щоб довести агресію - у нас є перетин кордону регулярними військами іншої держави та окупація території», - пояснила Маляр.
 

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