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На торгах у Prozorro.Продажі цьогоріч вдалося залучити майже ₴9,2 мільярда
22:57 11.11.2024 |
З початку 2024 року у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося понад 20 тис. аукціонів, на яких організаторам вдалося залучити 9,17 млрд грн.
Про це повідомило у Фейсбуці АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.
За даними компанії, на торгах з малої приватизації державної та комунальної власності було реалізовано об'єктів на 3,29 млрд грн.
Аукціони з продажу та оренди землі принесли організаторам 1,63 млрд грн.
На аукціонах в межах справ про банкрутство було залучено 1,28 млрд грн.
Від продажу активів банків-банкрутів надійшло 1,15 млрд грн; від продажу спецдозволів на користування надрами - 578 млн грн.
Станом на 11 листопада в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 6,2 тис. онлайн-аукціонів.
Як повідомлялося, в Україні з початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено 19 договорів з суборенди державних сільськогосподарських земель та сплачено до державного бюджету 34,7 млн грн.
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