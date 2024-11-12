На торгах у Prozorro.Продажі цьогоріч вдалося залучити майже ₴9,2 мільярда

З початку 2024 року у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося понад 20 тис. аукціонів, на яких організаторам вдалося залучити 9,17 млрд грн.

Про це повідомило у Фейсбуці АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

За даними компанії, на торгах з малої приватизації державної та комунальної власності було реалізовано об'єктів на 3,29 млрд грн.

Аукціони з продажу та оренди землі принесли організаторам 1,63 млрд грн.

На аукціонах в межах справ про банкрутство було залучено 1,28 млрд грн.

Від продажу активів банків-банкрутів надійшло 1,15 млрд грн; від продажу спецдозволів на користування надрами - 578 млн грн.

Станом на 11 листопада в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 6,2 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося, в Україні з початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено 19 договорів з суборенди державних сільськогосподарських земель та сплачено до державного бюджету 34,7 млн грн.