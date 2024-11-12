За жовтень держбюджет отримав ₴11,4 мільярда від акцизного податку

У жовтні до загального фонду державного бюджету надійшло 11,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

"У жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 11,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це становить 104,8% показника доходів (+0,5 млрд грн), доведеного Міністерством фінансів України. Порівняно з жовтнем минулого року надходження зросли на 2,5 млрд грн, або на 27,4%.

За даними ДПС, виконання показників досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів - на 0,5 млрд грн (107% від завдання), лікеро-горілчаної продукції - на 0,2 млрд грн (123,5% від завдання) та електроенергії - на 0,24 млрд грн (145,2% від завдання).

Як повідомлялось, у січні - вересні 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1 542 млрд грн.