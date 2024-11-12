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В Україні змінили одну з важливих норм для призначення субсидії
22:45 11.11.2024 |
Кабінет міністрів збільшив вдвічі граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії. Для генеруючої установки цей розмір підвищений втричі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
До цього часу субсидія скасовувалася у разі, якщо родина зробила разову покупку на 50 тисяч гривень.
Уряд збільшив цю суму до 100 тисяч гривень.
Крім того, якщо родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію, її придбання вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватись при призначенні субсидії.
Також, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься, розповіли в Мінсоцполітики.
Нагадаємо, 5 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд уряду рішення, щоб українці продовжували отримувати житлові субсидії при купівлі сонячних панелей, вітрових установок та накопичувачів електроенергії.
Станом на початок осені на житлові субсидії та пільги витрачено 27 млрд гривень із 49,9 млрд гривень, передбачених у державному бюджеті.
У проекті держбюджету на 2025 рік на субсидії та пільги передбачено 42,3 млрд гривень. Очікується, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарств.
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