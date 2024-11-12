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Уряд веде переговори з ЄС для тимчасового виключення України з дії екологічного мита СВАМ, - Гринчук
22:41 11.11.2024 |
Уряд України розглядає всі можливі варіанти взаємодії з Євросоюзом, щоб мінімізувати вплив екологічного мита CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) на українських виробників, зокрема - питання тимчасового виключення українського експорту з цього механізму через інструмент форс-мажору.
Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, повідомляє "Мінпром".
Гринчук зазначила, що, наприклад, електроенергетику взагалі може бути виключено з-під CBAM у разі відновлення експорту електроенергії, тому що вже відбулася інтеграція в ENTSO-E. Також міністерка звернула увагу, що в самому ЄС тривають дискусії щодо дії цього мита.
"Але і в ЄС тривають дискусії щодо покриття секторів, де буде запроваджено CBAM і кого він зачепить найбільше. Навіть тут можна очікувати змін з огляду на новий склад Єврокомісії", - наголосила Гринчук.
Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.
Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас - повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.
У свою чергу аналітики GMK Center оприлюднили аналітику, згідно з якою вже до 2030 року Україна може втратити мінімум 5 млрд доларів ВВП через дію СВАМ, тож потрібно якнайшвидше домовитися з ЄС щодо відтермінування дії цього мита для українських виробників.
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