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Споживча інфляція протягом першого півріччя наступного року перебуватиме на двознаковому рівні - прогноз НБУ
15:59 11.11.2024 |
Ціновий сплеск на споживчому ринку в України буде відносно нетривалим. Інфляція буде вище 10% до середини наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 30 жовтня, під час якого було підтримано рішення зберегти облікову ставку на рівні 13,0%.
Як зазначається в повідомленні, показник споживчої інфляції (8,6% р/р у вересні) відчутно перевищив прогноз НБУ. Пришвидшення інфляції очікувано зумовлювалося впливом гірших цьогорічних урожаїв і пов'язаним з цим подорожчанням сировини, подальшим збільшенням виробничих витрат, зокрема на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами. Вплив більшості цих чинників на цінову динаміку виявився суттєвішим, ніж очікувалося.
"Для протидії ціновому тиску НБУ з липня призупинив пом'якшення процентної політики та доклав зусиль для збереження стійкості валютного ринку", - заявили в НБУ.
НБУ прогнозує, інфляційний сплеск буде відносно нетривалим. Відповідно до базового сценарію прогнозу споживча інфляція лише протягом першого півріччя наступного року перебуватиме на двознаковому рівні і вже навесні повернеться до траєкторії стійкого сповільнення.
Це відбудеться завдяки застосуванню комбінації заходів процентної та валютно-курсової політики НБУ, а також інших інструментів, ураховуючи очікуване зростання пропозиції продовольчих товарів і послаблення зовнішнього цінового тиску.
Інфляція в Україні
За даними Держстату, в жовтні 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 9,7%, порівняно з 8,6% у вересні.
У жовтні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2024 році з 8,5% до 9,7%.
За прогнозом НБУ, найближчими місяцями ціновий тиск в Україні зберігатиметься через вплив факторів з боку пропозиції продовольчих товарів, розширення бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат та збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону.
Пік зростання цін очікується у І кварталі 2025 року - 11,4%.
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