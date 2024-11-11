Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати українцям по ₴1000 можуть додати інфляції до 1% - експерт
15:52 11.11.2024 |
Виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна "вчительська доплата" у такому ж розмірі матимуть помірний вплив на інфляцію - в межах 0,5-1%.
Про це в Медіацентр Україна під час брифінгу на тему "Фінансова стабільність країни і громадян" сказала голова правління «Ліга банків України» Олена Коробкова.
"Хоча такі виплати є важливою підтримкою для багатьох верств населення, їхній вплив на інфляцію не буде суттєвим з огляду на поточну економічну кон'юнктуру", - зазначила Коробкова.
За її словами, економіка України демонструє ознаки відновлення - реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах, а прогноз зростання переглянуто в бік збільшення до 4%. Цьому сприяють адаптація бізнесу до воєнних умов, значна міжнародна фінансова підтримка та очікування хорошої врожайності наступного року.
«Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів», - підсумувала експертка.
Як повідомляв Укрінформ, міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що доплата вчителям у розмірі ₴1 тисячі із 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти і не потребує жодних додаткових дій із боку вчителя.
Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня програму «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень на людину.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|У похоронних бюро хочуть забрати податкові пільги для демонополізації ринку
|ВР пропонують декриміналізувати порнографію
|В Україні дешевшає картопля
|Споживча інфляція протягом першого півріччя наступного року перебуватиме на двознаковому рівні - прогноз НБУ
|Урожай капусти низький, ціни – високі й надалі зростатимуть
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини