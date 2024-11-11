Виплати українцям по ₴1000 можуть додати інфляції до 1% - експерт

Виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна "вчительська доплата" у такому ж розмірі матимуть помірний вплив на інфляцію - в межах 0,5-1%.

Про це в Медіацентр Україна під час брифінгу на тему "Фінансова стабільність країни і громадян" сказала голова правління «Ліга банків України» Олена Коробкова.

"Хоча такі виплати є важливою підтримкою для багатьох верств населення, їхній вплив на інфляцію не буде суттєвим з огляду на поточну економічну кон'юнктуру", - зазначила Коробкова.

За її словами, економіка України демонструє ознаки відновлення - реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах, а прогноз зростання переглянуто в бік збільшення до 4%. Цьому сприяють адаптація бізнесу до воєнних умов, значна міжнародна фінансова підтримка та очікування хорошої врожайності наступного року.

«Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів», - підсумувала експертка.

Як повідомляв Укрінформ, міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що доплата вчителям у розмірі ₴1 тисячі із 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти і не потребує жодних додаткових дій із боку вчителя.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня програму «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень на людину.