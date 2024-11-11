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В Україні починає роботу місія МВФ
12:00 11.11.2024 |
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) починає роботу з 11 листопада. Вона працюватиме для підготовки шостого перегляду програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначив депутат, по маякам станом на зараз в України все добре, багато зробили навіть заздалегідь.
"А ось цікаво як наша влада буде пояснювати, що вже 28-мий день податковий закон не підписаний... який самі ж обіцяли партнерам ще у вересні", - додав Железняк.
Нагадаємо, у 2024 році МВФ може виділити ще один транш Україні на 1,1 млрд доларів за результатами шостого перегляду програми на 15,6 млрд доларів на 2023-2027 роки.
Минулого тижня голова НБУ Андрій Пишний заявив, "інтенсивність взаємодії з МВФ наразі нагадує спринтерський темп на марафонській дистанції - незабаром почне працювати наступна місія". НБУ цілком готовий до шостого перегляду програми, сказав він.
Нагадаємо, у жовтні МВФ оновив базовий та негативний сценарій для економіки України залежно від тривалості та інтенсивності війни. Згідно з базовим сценарієм, війна закінчиться наприкінці 2025 року. Раніше МВФ очікував на її закінчення наприкінці 2024 року.
Негативний сценарій передбачає більш інтенсивні бойові дії та завершення війни у середині 2026 року, що призведе до падіння економіки у 2025 році та стагнації у наступні роки.
Оновлений сукупний дефіцит фінансування у сценарії спаду оцінюється в 187,1 млрд доларів, що на 35,7 млрд доларів вище за базовий прогноз на 2023-2027 роки (151,4 млрд доларів), що потребує додаткових кроків для забезпечення стійкості боргу.
У жовтні України отримала транш від МВФ на 1,1 млрд доларів. Це вже третій транш МВФ із початку року. У березні Україна отримала на 900 млн доларів у березні та 2,2 млрд доларів у липні. Загальна сума з початку року досягла 4,2 млрд доларів.
Верховна Рада 10 жовтня схвалила закон про підвищення податків в Україні. Проте закон досі не підписаний президентом.
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