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АНАЛІТИКА

Мінфін у жовтні перерахував ₴16,3 мільярда трансфертів місцевим бюджетам

10:59 11.11.2024 |

Економіка

Мінфін у жовтні перерахував &#8372;16,3 мільярда трансфертів місцевим бюджетам

 

Міністерство фінансів у жовтні 2024 року забезпечило перерахування 16,3 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

«У жовтні 2024 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,3 млрд грн, що становить 91,1% передбачених розписом асигнувань у жовтні», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн, додаткові дотації - 2,7 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань.

Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами на 1 листопада становлять 189,9 млрд грн. Це на 3,8 млрд грн більше, ніж було на початок жовтня.

«За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні», - підкреслили у міністерстві.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 15,9 млрд грн трансфертів, що становило 93,8% від передбачених розписом асигнувань на той місяць.
 

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