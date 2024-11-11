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АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд за 10 місяців отримав ₴399,8 мільярда надходжень від єдиного соціального внеску

10:54 11.11.2024 |

Економіка

 

До Пенсійного фонду з початку року надійшло 399,8 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), з яких 43,3 млрд грн - у жовтні.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, упродовж січня - жовтня 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 399,8 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зокрема у жовтні - 43,3 млрд грн.

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за десять місяців цього року становили 426,9 млрд грн, що на 52,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж січня - жовтня було перераховано 205,9 млрд грн (-1,8 млрд грн до показників 2023 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ за вказаний період надійшло 29,6 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування - 28,8 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік у розмірі 863,7 млрд грн. Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, очікується у розмірі 496,8 млрд грн.
 

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