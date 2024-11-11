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Міноборони цьогоріч законтрактувало далекобійних дронів на 20 млрд грн
У 2024 році Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони законтрактувала й сплатила аванси за дрони "deep strike" на 20 млрд грн.
Про це розповів директор департаменту закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.
Цьогоріч Міноборони витратило 50 млрд грн на купівлю безпілотників, серед яких 20 млрд - на далекобійні дрони, так звані "deep strike". Довгострокові контракти на виготовлення таких БПЛА вже отримало п'ять українських компаній.
Загалом у 2024 році АОЗ профінансувала закупівлю зброї на 300 млрд грн, серед яких 50% - контракти з вітчизняними виробниками.
"У недалекому майбутньому інвестиції Міністерства оборони стануть гарним підґрунтям для залучення міжнародних інвестицій, тому що тут буде готова виробнича база, яка пройшла кодифікацію і має державні контракти", - зазначив Канєвський.
Українські далекобійні безпілотники використовують для ударів по російським стратегічним об'єктам у глибокому тилу: складам, оборонним підприємствам, нафтобазам тощо. Вітчизняні дрони здатні вражати цілі на глибині у понад 1000 км від лінії зіткнення.
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