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«Оператор тилу» Міноборони оцінив економію завдяки конкуренції на тендерах у 17 мільярдів
23:58 08.11.2024 |
За десять місяців 2024 року закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" зекономила 16,7 млрд грн на закупівлях тилового майна.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зокрема, на контрактуванні продовольчого забезпечення вдалося заощадити 7 млрд грн, на пальному - 6 млрд грн, а на речовому майні - 3,7 млрд грн.
Зазначається, що такий результат став можливим завдяки високій конкуренції на торгах, які ДОТ проводить через систему Prozorro.
Середня кількість учасників у тендерах становить 4,2 потенційні контрагенти. Зокрема, у сегменті закупівель речового майна кількість учасників сягає 5,4, продовольчого забезпечення - 3,7, пально-мастильних матеріалів - 2,3.
"Висока конкуренція на торгах дозволила нам отримати найкращі пропозиції, що забезпечило значну економію бюджетних коштів. Наприклад, ДОТ залучив 45 нових постачальників речового майна", - прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Як повідомлялося, із початку року Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала контракти на постачання понад 11 тисяч засобів РЕБ на понад 6 млрд грн. Більшість систем вже передані до ЗСУ.
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