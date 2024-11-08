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НБУ допускає подальше підвищення податків в Україні
17:47 08.11.2024 |
Національний банк України не виключає нові податкові ініціативи, якщо виникнуть додаткові потреби бюджету.
Про це йдеться у звіті НБУ за жовтень 2024 року.
В основі припущень макропрогнозу - проєкт законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків (зокрема військового збору, податку на прибуток банків та небанківських фінансових установ та інші) та ухвалені раніше зміни щодо перегляду ставок акцизних податків.
"В разі виникнення додаткових потреб бюджету джерелом їх покриття можуть бути підвищення ставок чинних чи введення нових податків", - йдеться в огляді.
За даними НБУ, такі ініціативи можуть мати різний вплив на інфляцію, залежно від їх параметрів.
Так, потенційне зростання податків на споживання (зокрема ПДВ) містить більше короткострокових проінфляційних ризиків, оскільки їх підвищення одразу відобразиться на споживчих цінах.
Прямі податки мають здебільшого нейтральний ефект, оскільки проінфляційний вплив від більших бюджетних видатків компенсує обмеження приватного споживання, зазначили в НБУ.
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