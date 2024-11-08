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АНАЛІТИКА

Кабмін звільнив керівника Держгеонадр Опімаха. Він обіймав цю посаду з 2019 року

 

Кабінет Міністрів звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 8 листопада, повідомляє пресслужба уряду.

Іншим своїм рішенням Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Держгеонадр на Сергія Дехтяренка. Він обіймає посаду заступника голови цієї служби з питань цифровізації.

Як повідомлялося, Кабмін призначив керівником Державної служби геології та надр (Держгеонедра) Романа Опімаха у листопаді 2019 року. Він переміг у конкурсі на керівника цієї служби, а до цього очолював Асоціацію газодобувних компаній України (АГКУ).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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