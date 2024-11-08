Інфляція в Україні в жовтні зросла до 1,8%, у річному обчисленні до 9,7% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2024 року прискорилося до 1,8% з 1,5% у вересні, 0,6% у серпні й нуля в липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Статвідомство нагадало, що в жовтні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,8%, тож у річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня-2024 року зросла до 9,7% із 8,6% за підсумками вересня, 7,5% за підсумками серпня і 5,4% за підсумками липня.

Зазначається, що в жовтні-2024 базова інфляція зменшилася до 1.3% з 1,7% у вересні. З урахуванням того, що в жовтні-2023 вона дорівнювала 0,4%, у річному обчисленні базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 8,3% з 7,3% за підсумками вересня, 6,5% за підсумками серпня і 5,7% за підсумками липня.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 18,2% і 18,1%) подорожчали овочі та яйця. На 6,9-1,3% зросли ціни на олію, фрукти, молоко і молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% відбулося насамперед завдяки підвищенню цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 0,8% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7% і погіршив його на 2025 рік із 6,6% до 6,9%. Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 р. та її приведення до цілі 5% у 2026 році.



Споживчі ціни у жовтні 2024р., %*

Жовтень 2024 року до вересня 2024 року Жовтень 2024 року до грудня 2023 року Жовтень 2024 до жовтня 2023 Счень-жовтень 2023 до січня-жовтня 2022 Індекс споживчих цін 1.8 8.4 9.7 5.5 Продукти харчування та безалкогольні напої 3.2 7.9 10.8 3.1 Продукти харчування 3.3 7.8 10.9 2.9 Хліб та хлібопродукти 1.3 10.1 9.7 1.6 Хліб 1.6 13.0 14.4 8.7 Макаронні вироби 1.0 7.5 6.1 1.7 М'ясо та м'ясопродукти 0.7 1.2 0.3 3.1 Риба та рибопродукти 1.3 8.7 9.3 6.1 Молоко 3.3 8.0 13.3 9.6 Сир та м'який сир 2.9 8.9 12.9 8.8 Яйця 18.1 -25.8 -14.6 -25.7 Олія вершкове 6.9 21.0 27.3 16.6 Олія соняшникова 3.3 9.6 5.1 -10.3 Фрукти 4.0 18.1 23.9 9.8 Овочі 18.2 25.8 62.1 1.8 Цукор -4.2 1.2 -6.5 -8.7 Безалкогольні напої 2.0 10.3 9.8 6.5 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.8 9.6 10.0 8.4 Одяг та взуття 1.2 1.8 -4.6 -5.8 Одяг 1.3 1.6 -5.1 -6.0 Взуття 1.1 1.5 -4.7 -5.9 Житло, вода, електроенергія, газ тощо. 0.1 18.6 18.6 15.9 Утримання та ремонт житла 0.6 4.5 4.8 3.7 Водопостачання 0.0 0.0 0.0 -0.1 Прибирання сміття 0.8 5.7 5.7 3.7 Каналізація 0.0 0.0 0.0 0.0 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.3 9.8 10.2 7.1 Електроенергія 0.0 63.6 63.6 65.9 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.6 1.8 0.8 -0.4 Охорона здоров'я 1.0 10.8 12.6 10.2 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.9 11.3 13.1 10.1 Амбулаторні послуги 1.2 12.7 15.3 12.9 Транспорт 0.5 6.5 5.7 7.5 Пальне та олії 0.8 5.6 3.2 11.4 Транспортні послуги 0.3 6.5 8.8 7.9 Пасажирський залізничний транспорт -4.7 5.9 4.7 0.5 Пасажирський автодорожній транспорт 0.7 6.6 9.2 8.5 Зв'язок 0.5 5.0 4.3 1.7 Відпочинок та культура 0.6 0.6 -0.2 -1.7 Освіта 0.1 11.8 11.9 11.8 Ресторани та готелі 1.0 9.9 11.7 11.4 Різні товари та послуги 1.1 1.9 8.1 9.0

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.