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Інфляція в Україні в жовтні зросла до 1,8%, у річному обчисленні до 9,7% - Держстат
15:55 08.11.2024 |
Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2024 року прискорилося до 1,8% з 1,5% у вересні, 0,6% у серпні й нуля в липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Статвідомство нагадало, що в жовтні 2023 року споживчі ціни зросли на 0,8%, тож у річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня-2024 року зросла до 9,7% із 8,6% за підсумками вересня, 7,5% за підсумками серпня і 5,4% за підсумками липня.
Зазначається, що в жовтні-2024 базова інфляція зменшилася до 1.3% з 1,7% у вересні. З урахуванням того, що в жовтні-2023 вона дорівнювала 0,4%, у річному обчисленні базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 8,3% з 7,3% за підсумками вересня, 6,5% за підсумками серпня і 5,7% за підсумками липня.
На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 18,2% і 18,1%) подорожчали овочі та яйця. На 6,9-1,3% зросли ціни на олію, фрукти, молоко і молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% відбулося насамперед завдяки підвищенню цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.
Ціни на транспорт зросли на 0,5% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 0,8% і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7% і погіршив його на 2025 рік із 6,6% до 6,9%. Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 р. та її приведення до цілі 5% у 2026 році.
Споживчі ціни у жовтні 2024р., %*
|Жовтень 2024 року до вересня 2024 року
|Жовтень 2024 року до грудня 2023 року
|Жовтень 2024 до жовтня 2023
|Счень-жовтень 2023 до січня-жовтня 2022
|Індекс споживчих цін
|1.8
|8.4
|9.7
|5.5
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|3.2
|7.9
|10.8
|3.1
|Продукти харчування
|3.3
|7.8
|10.9
|2.9
|Хліб та хлібопродукти
|1.3
|10.1
|9.7
|1.6
|Хліб
|1.6
|13.0
|14.4
|8.7
|Макаронні вироби
|1.0
|7.5
|6.1
|1.7
|М'ясо та м'ясопродукти
|0.7
|1.2
|0.3
|3.1
|Риба та рибопродукти
|1.3
|8.7
|9.3
|6.1
|Молоко
|3.3
|8.0
|13.3
|9.6
|Сир та м'який сир
|2.9
|8.9
|12.9
|8.8
|Яйця
|18.1
|-25.8
|-14.6
|-25.7
|Олія вершкове
|6.9
|21.0
|27.3
|16.6
|Олія соняшникова
|3.3
|9.6
|5.1
|-10.3
|Фрукти
|4.0
|18.1
|23.9
|9.8
|Овочі
|18.2
|25.8
|62.1
|1.8
|Цукор
|-4.2
|1.2
|-6.5
|-8.7
|Безалкогольні напої
|2.0
|10.3
|9.8
|6.5
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.8
|9.6
|10.0
|8.4
|Одяг та взуття
|1.2
|1.8
|-4.6
|-5.8
|Одяг
|1.3
|1.6
|-5.1
|-6.0
|Взуття
|1.1
|1.5
|-4.7
|-5.9
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо.
|0.1
|18.6
|18.6
|15.9
|Утримання та ремонт житла
|0.6
|4.5
|4.8
|3.7
|Водопостачання
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.1
|Прибирання сміття
|0.8
|5.7
|5.7
|3.7
|Каналізація
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.3
|9.8
|10.2
|7.1
|Електроенергія
|0.0
|63.6
|63.6
|65.9
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.6
|1.8
|0.8
|-0.4
|Охорона здоров'я
|1.0
|10.8
|12.6
|10.2
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.9
|11.3
|13.1
|10.1
|Амбулаторні послуги
|1.2
|12.7
|15.3
|12.9
|Транспорт
|0.5
|6.5
|5.7
|7.5
|Пальне та олії
|0.8
|5.6
|3.2
|11.4
|Транспортні послуги
|0.3
|6.5
|8.8
|7.9
|Пасажирський залізничний транспорт
|-4.7
|5.9
|4.7
|0.5
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.7
|6.6
|9.2
|8.5
|Зв'язок
|0.5
|5.0
|4.3
|1.7
|Відпочинок та культура
|0.6
|0.6
|-0.2
|-1.7
|Освіта
|0.1
|11.8
|11.9
|11.8
|Ресторани та готелі
|1.0
|9.9
|11.7
|11.4
|Різні товари та послуги
|1.1
|1.9
|8.1
|9.0
* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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