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Зеленський та Рютте поговорили про участь військових КНДР у війні проти України
14:01 08.11.2024 |
Президент Володимир Зеленський поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.
Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Зеленський розповів, що під час зустрічі з Рютте він проінформував його про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.
"Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні", - акцентував він.
Український лідер зауважив, що вони говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення протиповітряної оборони, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.
"Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії", - додав він.
Напередодні, перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті, Рютте заявив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.
Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та трьох ключових країн-союзниць цього тижня заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.
Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.
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