Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський та Рютте поговорили про участь військових КНДР у війні проти України

14:01 08.11.2024 |

Економіка

 

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час зустрічі з Рютте він проінформував його про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.

"Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні", - акцентував він.

Український лідер зауважив, що вони говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення протиповітряної оборони, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

"Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії", - додав він.

Напередодні, перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті, Рютте заявив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та трьох ключових країн-союзниць цього тижня заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2982
  0,0607
 0,15
EUR
 1
 44,4864
  0,0778
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0160  0,03 0,07 41,6472  0,03 0,07
EUR 44,3220  0,10 0,23 45,0596  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,05 0,11 41,3500  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес